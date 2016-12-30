Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу

Новий рік – особливий день, початок наступного року. Його святкують усі, незалежно від віросповідання та поглядів. Навіть ті, хто не вірить у Діда Мороза, Санта Клауса, чи взагалі у Бога, все одно відзначають закінчення старого і початок Нового року. Це чи не єдине свято, яке об'єднує усіх жителів планети Земля.

І хоча Новий Рік святкують усі, як це роблять – це вже суттєва різниця у традиціях. Журналісти сайту "24" підібрали найцікавіші для українців традиції святкування цього казкового свята. Далі читайте тут.

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