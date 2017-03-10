Новий сезон "Гри Престолів": названо остаточну дату прем'єри

Телеканал HBO анонсував вихід першої серії 7 сезону відомого серіалу "Гра престолів".

Як зазначено у Twitter телеканалу, перша серія вийде 16 липня 2017 року.

До того ж, в мережі опублікували перший тізер нового сезону. У ролику мінімум інформації, однак автори натякнули, що у новому сезоні буде падіння всіх "великих будинків Вестерос", а також на "єдину війну, яка має значення" – йдеться в тізері.

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Відомо, що у новому сезоні буде лише 7 серій, замість звичних 10.