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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обурливий випадок на Львівщині: водій насміхався над дружиною загиблого героя АТО

10:58, сьогодні 2567 Читать новость на русском
Маршрутка
Маршрутка / Фото з відкритих джерел

Жертвою насмішок від водія маршрутки "Самбір – Рудки – Львів" стала молода вдова героя АТО Ілона Дорошенко.

Інцидент трапився 8 серпня близько опівдня, повідомляє "Мій Самбір".

"Зайшла з сином в маршрутку на Львів. Показую водієві посвідчення на безкоштовний проїзд і тут все почалося, як в страшному сні. Шофер мене звинувачував у всіх смертних гріхах. Мовляв, посвідчення не таке і невідомо де ще це мій чоловік загинув. І це все при моєму дворічному синові, який батька так і не побачив живим", – розповіла постраждала.

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За її словами, поруч з водієм сидів його товариш, який також підсміювався. Жінка додала, що таких знущань не витерпіла та заплатила.

Я ще по дорозі подзвонила в військкомат і перепитала, можливо, щось змінилося. Мені ж чітко відповіли, що це так водії "вимахуються",
– додала вона.

Вийшовши з маршрутки, жінка сфотографувала її номер, проте імені водія не запам'ятала.

Вона додала, що наступного дня подзвонив власник маршруту і просив вибачення за працівника-хама, давав гроші.

Чоловік Ілони Дорошенко – Володимир – загинув 31 серпня 2014 року неподалік села Бердянське на Донеччині.

Теги: Новини України Львів
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