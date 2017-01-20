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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Один з керівників Львівської митниці погорів на чималому хабарі: з'явились фото

11:31, сьогодні 1299 Читать новость на русском
Гроші були у звичайних одноразових пакетах
Гроші були у звичайних одноразових пакетах / Нацполіція

Виконувача обов'язків заступника начальника Львівської митниці спіймали на гарячому під час спроби отримати хабар від підлеглих.

Про це звітує Департамент захисту економіки Нацполіції.

У поліції повідомляють, що горе-митника впіймали на хабарі у розмірі 420 тисяч гривень. Він організував схему поборів із підлеглих, які повинні були сплачувати йому своєрідну "данину" за сприяння в залишенні їх на посадах під час реформування митниці.

Його спільником у ролі посередника був старший інспектор відділу контрабанди цієї митниці.

Одного з керівників Львівської митниці спіймали на гарячому у службовому кабінеті, коли він отримав від працівника відділу 34 тисячі гривень і 4 тисячі доларів, а в посередника вилучили 1,6 тисячі доларів. Ще 10 тисяч "зелених" виявили в його будинку, які той мав передати посадовій особі.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос уточнив подробиці затримання у своєму Facebook, опублікувавши кілька фото.

Читайте також: Львівський СБУшник попався на хабарі, потерпілому погрожував вбивством

Теги: Україна Львів Державна митна служба Хабар Корупція Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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