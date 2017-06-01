Один з поранених у стрілянині в Києві – обвинувачений в замаху на Путіна, – ЗМІ

Одним із поранених у сьогоднішній стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв. Зазначимо, що його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Видання із посиланням на слова поліції пояснює, що Осмаєв із дружиною Аміною Окуєвою домовилися про інтерв'ю з нібито французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde. Зустріч повинна була пройти в Києві на вулиці Кирилівській.

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Під час зустрічі Вернер дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрелив у груди Осмаєву. Після цього Окуєва чотири рази вистрілила в нападника з нагородного пістолета марки ПМ.

Зазначається, що обох поранених доставлено до 17-ої лікарні.

Фото: РБК-Україна//У Києві поранено Адама Осмаєва

Видання нагадує, що в березні 2014 року обвинувачений в замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство.

Раніше, у лютому 2012 року, Осмаєва затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під загинув 26-річний громадянин Росії і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану.

27 лютого в СБУ заявили, що російські і українські спецслужби затриманням в Одесі попередили плани терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.