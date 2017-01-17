Одруження британського принца Гаррі з американською акторкою на межі зриву через родичів

Вже невдовзі на одного холостяка з королівського дому може стати менше. 32-літній британський принц Гаррі готовий до одруження, і вже познайомив свою обраницю з королівською родиною.

Ще наприкінці минулого року у принца Гаррі зав’язались романтичні стосунки з американською акторкою Меган Маркл. І от 16 січня після повернення з відпочинку у Норвегії до Лондона, він вирішив представили її Кейт Міддлтон і її доньці принцесі Шарлотті, які, якщо вірити західним ЗМІ, швидко знайшли спільну мову. Зустріч з принцом Джорджем зірвалася: спочатку хлопчик перебував в школі, а потім разом з нянею поїхав до резиденції в графстві Норфолк.

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Принц Вільям з обраницею брата познайомився ще два місяці тому. А от з королевою Єлизаветою Меган Маркл ще не знайомили.

Меган і Гаррі познайомилися в травні минулого року в Торонто, хоча офіційне повідомлення про те, що у принца роман із зіркою серіалу "Форс-мажори", з'явилося в пресі тільки в кінці жовтня.

Попри це, сама родина Меган може нашкодити актрисі у шлюбі з принцом. Так, на обкладинки британський таблоїдів потрапила інформація про агресивну поведінку зведеного брата Меган, яка закінчила в’язницею. Окрім того, його звинувачують у незаконному зберіганні зброї.

Та й сестра артистки висловилася з приводу відносин Меган з Гаррі. На її думку, потенційна наречена переслідує особисті, меркантильні мотиви в союзі з членом королівської родини.