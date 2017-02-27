Оголошено найкращий фільм року: під час нагородження стався неприємний конфуз

Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації "Кращий фільм 2016 року" за роботу "Місячне сяйво".
Наприкінці церемонії "Оскар-2017" було оголошено довгоочікувану номінацію "Найкращим фільм року".
Актор, який оголошував переможця номінації, переплутав конверт та назвав спочатку найкращою стрічкою мюзикл "Ла-Ла Ленд", але виявилося, що насправді переміг фільм "Місячне сяйво".
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Додамо, фільм "Ла-Ла Ленд" отримав шість нагород з 14-ти номінацій на "Оскар".