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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Оголошено найкращий фільм року: під час нагородження стався неприємний конфуз

07:46, сьогодні 1883 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Місячне сяйво" / dwutygodnik.com

Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації "Кращий фільм 2016 року" за роботу "Місячне сяйво".

Наприкінці церемонії "Оскар-2017" було оголошено довгоочікувану номінацію "Найкращим фільм року".

Актор, який оголошував переможця номінації, переплутав конверт та назвав спочатку найкращою стрічкою мюзикл "Ла-Ла Ленд", але виявилося, що насправді переміг фільм "Місячне сяйво".

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Додамо, фільм "Ла-Ла Ленд" отримав шість нагород з 14-ти номінацій на "Оскар".

Теги: Оскар LifeStyle Кіно Культура Оскар-2017 Голлівуд США
Джерело: 24 Канал
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