Охоронці популярної української співачки працюють на терористів, – ЗМІ

Журналісти телеканалу 1+1 провели розслідуванні і стверджують, що фірма охоронців співачки Світлани Лободи, які раніше напали на знімальну групу каналу, зареєстрована в окупованому Донецьку.
Про це пише ТСН.
Зокрема, як стверджують журналісти, у конфлікті брав участь Микола Отачкін - директор охоронної фірми "Альфа-Охорона", зареєстрованої в Донецьку.
Більше того, видання наголошує, що саме ця фірма нині охороняє терористів "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо, журналісти телеканалу "1+1" звинуватили охоронців Лободи у нападі. Тоді на місце події журналісти викликали поліцію, яка зафіксувала заяву знімальної групи про перешкоджання журналістській діяльності та зафіксувала факт пограбування.