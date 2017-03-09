Охоронці популярної української співачки працюють на терористів, – ЗМІ

Журналісти телеканалу 1+1 провели розслідуванні і стверджують, що фірма охоронців співачки Світлани Лободи, які раніше напали на знімальну групу каналу, зареєстрована в окупованому Донецьку.

Про це пише ТСН.

Зокрема, як стверджують журналісти, у конфлікті брав участь Микола Отачкін - директор охоронної фірми "Альфа-Охорона", зареєстрованої в Донецьку.

Більше того, видання наголошує, що саме ця фірма нині охороняє терористів "ДНР" та "ЛНР".