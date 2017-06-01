Олександр Усик – український отаман на світовому боксерському рингу

Знаменитий український гопак на рингу, колоритний козацький імідж з оселедцем на голові та хрестом на шиї швидко перетворили спортсмена на національного улюбленця.

Українець народився в один день з легендарним боксером Мухаммедом Алі. Його батько і дід також займалися боксом. Тож статус чемпіона українцю визначила сама доля.

Олександр Усик народився в Сімферополі у сім’ї колишнього військового. Якийсь час майбутній чемпіон жив у селі на Сумщині та допомагав доглядати корів на фермі. Мати спортсмена розповідала, що в дитинстві він часто хворів. Подолати проблеми зі здоров’ям йому допоміг спорт. Юнак займався футболом, танцями та дзюдо.

Шлях Олександра Усика на вершину успіху не був легким. Утім, якщо боксеру у чомусь не вистачало досвіду або майстерності, він домагався свого завзятістю і працьовитістю. Вже у 19 років Олександр Усик дебютував на рингу та одержав свою першу перемогу.

У кар’єрі боксера Олександр Усик швидко набирав обертів. Показавши приголомшливі результати в любительському спорті, він пішов далі. Уже на професійному рингу спортсмен проявив себе справжнім бійцем. Одного за одним він змушував своїх суперників падати, а глядачів – захоплюватися його талантом та жагою до перемоги.

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17 вересня став одним із найскладніших днів у професійній кар’єрі Олександра Усика. Ні чужий ринг, ні відсутність належного досвіду не завадили йому стати чемпіоном світу в першій важкій вазі й забрати цей титул у поляка Кшиштофа Гловацькі. Це була не просто перемога. Український богатир побив 30-річний рекорд легендарного Еванда Холіфілда. Щоби стати чемпіоном всередині 1990-их у крузервейті, американцю знадобилося 12 боїв. Українець зробив це за 10 поєдинків.

Уже у 2016 році Усика визнали найкращим боксером року.

Крім професіоналізму, Усика вирізняє неабияка харизма. На Олімпіаді в Лондоні Олександр завоював прихильність глядачів українським гопаком на рингу. Ролик з його танцем зібрав сотні тисяч переглядів в Інтернеті, а сам Усик став улюбленцем мільйонів українців.

Під час відкритих тренувань Олександр Усик завжди дивує журналістів і глядачів. Наприклад, після традиційного бою з тінню і скакалки він якось почав ходити на руках. На прес-конференціях українець багато жартує, перетворюючи їх із банальних офіційних заходів на справжні шоу.

Олександр Усик ніколи не зупиняється на досягнутому. Попри всі свої титули, він націлений на ще вищі результати у спорті і навіть у сім’ї. Боксер виховує трьох дітей, але мріє зробити свою родину ще більшою.

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