Ольга Фреймут знову вагітна

Відома українська телеведуча повідомила про свою третю вагітність.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Instagram.

В День мого 35-річчя відкриваю найпотаємніше: про появу життя. Ми з Володимиром чекаємо на народження нового дитя. Небесний дарунок у рік мого ювілею,

– йдеться у підписі до фото.

Під фото багато шанувальників вже висловили відомій блондинці свої привітання.

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Зазначимо, що жінка виховує вже двох дітей. Свого наймолодшого сина Фреймут народила у травні 2016 року.