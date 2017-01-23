Оприлюднено міста з найдорожчим житлом у світі

Експерти стверджують, що найвищі ціни на житло спостерігаються у Гонконзі (Китай), Сіднеї (Австралія) та Ванкувері (Канада).

Про це йдеться у дослідженні організації Demographia, яка провела моніторинг 92 ринків нерухомості.

Так, уже усьому поспіль найдорожче житло продають у Гонконзі.

Зауважимо, що до першої десятки також потрапили Окленд (Нова Зеландія), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралія), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (всі три – США) і Борнмут (Великобританія).

Найдоступніше житло своєю чергою можна можна знайти в Расіні, Бей-Сіті, Декейтері, Елмірі та Іст-Страудсберзі (всі – США), канадійському Монктоні та австралійській Карраті.

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