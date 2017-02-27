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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Повний список усіх переможців премії "Оскар-2017"

08:29, сьогодні 127 Читать новость на русском
Статуетки
Статуетки "Оскар" / Oscar Night

89-та церемонія премії "Оскар" у Лос-Анджелесі завершилась. Ведучим "Оскара" цьогоріч був відомий американський комік Джіммі Кіммел. А запам'ятається церемонія епічним конфузом наприкінці.

Отже, переможці цьогорічного "Оскара":

Найкращий фільм – фільм "Місячне сяйво".

Найкраща режисерська робота – Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд").

Найкраща чоловіча роль – Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря").

Найкраща жіноча роль – Емма Стоун ("Ла Ла Ленд").

Найкраща чоловіча роль другого плану – Махершала Алі ("Місячне сяйво").

Найкраща жіноча роль другого плану – Віола Девіс ("Огорожі").

За внесок в кіноіндустрію – Джекі Чан.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Зоотрополіс".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Пісочник".

Найкращий художній короткометражний фільм – "Співай".

Найкращий фільм іноземною мовою – "Комівояжер", Іран (режисер Асгар Фархаді).

Найкращий саундтрек до фільму – City Of Stars ("Ла-Ла Ленд").

Найкраща операторська робота – "Ла-Ла Ленд".

Найкращі візуальні ефекти – "Книга джунглів".

Читайте також: Оголошено найкращий фільм року: під час нагородження стався неприємний конфуз

Текстову онлайн-трансляцію церемонії "Оскар" дивіться за посиланням.

Теги: Оскар-2017 Голлівуд Оскар LifeStyle Кіно Культура США
Джерело: 24 Канал
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