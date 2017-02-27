Повний список усіх переможців премії "Оскар-2017"

89-та церемонія премії "Оскар" у Лос-Анджелесі завершилась. Ведучим "Оскара" цьогоріч був відомий американський комік Джіммі Кіммел. А запам'ятається церемонія епічним конфузом наприкінці.
Отже, переможці цьогорічного "Оскара":
Найкращий фільм – фільм "Місячне сяйво".
Найкраща режисерська робота – Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд").
Найкраща чоловіча роль – Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря").
Найкраща жіноча роль – Емма Стоун ("Ла Ла Ленд").
Найкраща чоловіча роль другого плану – Махершала Алі ("Місячне сяйво").
Найкраща жіноча роль другого плану – Віола Девіс ("Огорожі").
За внесок в кіноіндустрію – Джекі Чан.
Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Зоотрополіс".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Пісочник".
Найкращий художній короткометражний фільм – "Співай".
Найкращий фільм іноземною мовою – "Комівояжер", Іран (режисер Асгар Фархаді).
Найкращий саундтрек до фільму – City Of Stars ("Ла-Ла Ленд").
Найкраща операторська робота – "Ла-Ла Ленд".
Найкращі візуальні ефекти – "Книга джунглів".
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Текстову онлайн-трансляцію церемонії "Оскар" дивіться за посиланням.