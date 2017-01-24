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Оскар-2017: оголошені перші номінанти

15:36, сьогодні 11307
Церемонія
Церемонія "Оскар" відбудеться 26 лютого / Getty images

У Лос-Анджелесі оголосили перших претендентів на нагороди Американської кіноакадемії.

На престижну статуетку в категорії найкращий актор в ролі другого плану претендують:

Махершала Алі за роль у фільмі "Місячне світло",

Джеф Бріджес – "За всяку ціну",

Лукас Хеджес – за роль у "Манчестері біля моря",

Дев Патель – "Лев",

Майкл Шеннон – "Під покровом ночі".

За нагороду найкращому акторові позмагаються:

Кейсі Аффлек – "Манчестер біля моря",

Ендрю Гарфілд – "З міркувань совісті",

Райан Гослінг – "Ла-ла Ленд",

Вігго Мортенсен – "Капітан Фантастік",

Дензел Вашингтон – "Паркани".

За омріяну статуетку за найкращу жіночу роль другого плану позмагаються: Віола Девіс ("Паркани"), Наомі Харріс ("Місячне сяйво"), Ніколь Кідман ("Лев"), Октавія Спенсер ("Приховані фігури") та Мішель Вільямс ("Манчестер біля моря").

На найкращу жіночу роль претендують: Ізабель Юппер за роль у фільмі "Вона", Рут Негга "Лавінг", Наталі Портман за роль у стрічці "Джекі", Емма Стоун за головну жіночу роль у фільмі-мюзиклі "Ла-Ла Ленд" та Меріл Стріп за роль у фільмі "Флоренс Фостер Дженкінс".

На найбільшу кількість нагород претендує американський фільм-мюзикл Демієна Шазелла "Ла-Ла Ленд" – він номінований одразу на 13 статуеток, зокрема, і в номінації за найкращий фільм.

Крім нього, на "Оскар" за кращий фільм висунуті: "Прибуття", "Паркани", "З міркувань совісті", "За всяку ціну", "Лев", "Місячне світло", "Манчестер біля моря" та "Приховані фігури".

На нагороду за найкращу режисуру, крім режисера "Ла-Ла Ленду" Шазела, претендують: Дені Вільньов ("Прибуття"), Мел Гібсон ("З міркувань совісті"), Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря") і Баррі Дженкінс ("Місячне світло").

89-та за рахунком церемонія нагородження премії "Оскар" відбудеться 26 лютого 2017 року у кінотеатрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Дивіться також: Буде весело: оголосили ведучого церемонії вручення нагороди Оскар-2017

Теги: LifeStyle США Оскар Кіно
Джерело: 24 Канал
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