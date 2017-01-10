Пашинський розповів, за яких обставин стріляв у нападника

Народний депутат України Сергій Пашинський заявив, що вистрілив 31 грудня у нападника вже після того, як був повалений на землю.

Про це він заявив під час допиту у прокуратурі, повідомив кореспондент 24 Каналу.

Нардеп підтвердив те, що "була загроза його життю, його дружині".

"Це було неодноразово підтверджено нападником", – заявив Пашинський.

Політик наголосив, що "зробив перший попереджувальний постріл, дав команду: "Стояти".

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Він (нападник) на жаль не зреагував на мою команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою, і потім я був збитий з ніг і зробив постріл в ногу, щоб зупинити його,

– розповів Пашинський.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.



Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.