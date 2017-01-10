Пашинський розповів, за яких обставин стріляв у нападника
Народний депутат України Сергій Пашинський заявив, що вистрілив 31 грудня у нападника вже після того, як був повалений на землю.
Про це він заявив під час допиту у прокуратурі, повідомив кореспондент 24 Каналу.
Нардеп підтвердив те, що "була загроза його життю, його дружині".
"Це було неодноразово підтверджено нападником", – заявив Пашинський.
Політик наголосив, що "зробив перший попереджувальний постріл, дав команду: "Стояти".
Читайте також: З'явилися перші подробиці розгляду справи щодо стрілянини Пашинського
Він (нападник) на жаль не зреагував на мою команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою, і потім я був збитий з ніг і зробив постріл в ногу, щоб зупинити його,
– розповів Пашинський.
Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.
Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.
Коментарі