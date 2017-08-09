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Патрульні затримали неповнолітніх, які за добу вкрали три мотоцикли

17:41, сьогодні 233 Читать новость на русском

У Львові патрульна поліція затримала 16-річного хлопця та 14-річну дівчину, які за добу вкрали три мотоцикли.

Про це повідомила прес-служба міста Львова.

Побачивши поліцію, підлітки спробували втекти на мотоциклі Husqvarna, однак, не впорались з керуванням і потрапили у ДТП.

Сторож однієї з місцевих стоянок повідомив патрульним про зникнення байка. Поліція помітила мотоцикл в одному з спальних районів міста, а біля нього неповнолітню парочку.

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Підлітки теж помітили правоохоронців і намагалися втекти. Щоправда, далеко не заїхали – потрапили у ДТП. Під час розмови з'ясувалось що це не єдиний трофей любителів швидкісної їзди. За добу вони встигли вкрасти ще два мотоцикли. Правоохоронці зв'язались з батьками обох дітей, дівчина у лікарні. Слідчі дії тривають.

Хлопець свою провину визнає, щиро кається. Він нам так говорив, коли ми з ним розмовляли. Дівчину госпіталізувала швидка, так як вона трохи більше травмувалась. Дівчина була при свідомості, спілкувалась. За словами медиків, її стан задовільний,
– зазначила інспектор патрульної поліції Вікторія Сачик.

На місце аварії приїхали батьки обох дітей. Дівчину госпіталізували до лікарні.

Наразі тривають слідчі дії. Власник одного із викрадених мотоциклів приїхав на місце інциденту.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Кримінальні новини Львів
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