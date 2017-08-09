Патрульні затримали неповнолітніх, які за добу вкрали три мотоцикли

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У Львові патрульна поліція затримала 16-річного хлопця та 14-річну дівчину, які за добу вкрали три мотоцикли.
Про це повідомила прес-служба міста Львова.
Побачивши поліцію, підлітки спробували втекти на мотоциклі Husqvarna, однак, не впорались з керуванням і потрапили у ДТП.
Сторож однієї з місцевих стоянок повідомив патрульним про зникнення байка. Поліція помітила мотоцикл в одному з спальних районів міста, а біля нього неповнолітню парочку.
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Підлітки теж помітили правоохоронців і намагалися втекти. Щоправда, далеко не заїхали – потрапили у ДТП. Під час розмови з'ясувалось що це не єдиний трофей любителів швидкісної їзди. За добу вони встигли вкрасти ще два мотоцикли. Правоохоронці зв'язались з батьками обох дітей, дівчина у лікарні. Слідчі дії тривають.
Хлопець свою провину визнає, щиро кається. Він нам так говорив, коли ми з ним розмовляли. Дівчину госпіталізувала швидка, так як вона трохи більше травмувалась. Дівчина була при свідомості, спілкувалась. За словами медиків, її стан задовільний,
– зазначила інспектор патрульної поліції Вікторія Сачик.
На місце аварії приїхали батьки обох дітей. Дівчину госпіталізували до лікарні.
Наразі тривають слідчі дії. Власник одного із викрадених мотоциклів приїхав на місце інциденту.
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