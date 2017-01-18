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Перестрілка у Княжичах: з поліції звільнили сімох офіцерів

18:09, сьогодні 96 Читать новость на русском
Місце перестрілки у Княжичах
Місце перестрілки у Княжичах / Слово і Діло

Національна поліція звільнила 7 відповідальних за перестрілку в селі Княжичі Київської області офіцерів.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Відтак, з посади знято керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку і проведення операції, а також звільнені керівники оперативної служби Головного управління Нацполіції Києва, які не забезпечили належної комунікації між підрозділами і, не оцінивши обстановку на місці події, доповіли керівництву недостовірну інформацію.

Крім того, посад позбулися деякі керівники Шевченківського управління поліції за неналежний аналіз оперативної інформації, що призвело до визначення невірного об'єкта нападу.

Також звільнені відповідальний від управління поліції охорони, який після прибуття на місце події несвоєчасно повідомив про злочин, і оперуповноважений департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів керівництву інформацію про підготовку до скоєння злочину в Княжичах.

Щодо ще 9 поліцейських, у діях яких виявлені порушення, застосовані інші дисциплінарні стягнення.

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Зокрема, голову київської поліції Андрія Крищенка та керівника Шевченківського районного управління поліції Києва попереджено про неповну посадову відповідність.

Висновки службового розслідування були скеровані до Генеральної прокуратури, яка розслідує кримінальне провадження за фактом трагедії.

Нагадаємо, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптового дії КОРД із затримання грабіжників в Княжичах під Києвом 4-го грудня 2016 року через непорозуміння сталася перестрілка між ними та поліцейськими з Броварів під час якої загинули 5 правоохоронців.

Т. в. о. голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що від служби відсторонено 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації. Журналіст Костянтин Стогній упевнений, що у Княжичах відбулась операція зачистки, а не випадкова перестрілка.

Теги: Україна Перестрілка поліції під Києвом Київ Кримінал Розслідування Поліція
Джерело: 24 Канал
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