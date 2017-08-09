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Персикове варення: рецепт легкого приготування

19:00, сьогодні 229 Читать новость на русском
Персикове варення: рецепт легкого приготування
Персикове варення: рецепт легкого приготування / Фото з відкритих джерел

Рецепт приготування варення з персиків є досить легким, проте результат виходить дуже смачним та ароматним. Персикове варення бурштинового кольору з цілими фруктовими часточками пасуватимуть як до літніх сніданків, так і до зимових частувань.

Для відбору свіжих та "здорових" фруктів пропонуємо спочатку дізнатись декілька порад.

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По-перше, для приготування варення персиків краще вибирати фрукти жовтого кольору, які є в міру стиглими, але не дуже м'якими. Адже переспілі продукти в процесі готування можуть розваритися і перетворити ваше варення з персиків на джем або кашу.

По-друге, врахуйте, що перед приготуванням персики навіть із гладкою, не волохатою шкіркою потрібно очищати. Інакше під час варіння шкірка обов'язково відокремиться від м'якоті і створить зайве несмачне "лахміття" у вашому десерті.

По-третє, у варення з персиків бажано додавати лимонну кислоту, щоб воно благополучно зберігалося протягом зими і не зацукровувалося.

Тож пропонуємо вам дізнатись, як легко та дуже смачно приготувати персикове варення.

Як приготувати персикове варення


Персикове варення

Інгрідієнти:

1 кг персиків;

1,2 кг цукру;

1 ч. ложка лимонної кислоти;

ваніліну на кінчику ножа;

200 мл води.

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Рецепт приготування:


Персикове варення є дуже ароматним та пасуватиме як інгрідієнт до будь-яких десертів

1. Ретельно помийте персики. Якщо вам попався сорт із волохатою шкіркою, скористайся для цієї процедури щіточкою.

2. Опустіть персики в окріп на 10 секунд, а потім відразу дістаньте і перекладіть в ємність із холодною водою, в яку перед тим потрібно додати 0,5 ч. ложки лимонної кислоти. Витягніть фрукти з води і очистіть від шкірки.

3. Приготуйте сироп. Для цього насипте цукор у воду, перемішайте і доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть зверху утворену піну.

4. Персики потім розріжте на дольки і очистіть від кісточок. Опустіть фрукти в киплячий сироп, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Залиште після цього персики до повного охолодження на 6 годин.

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5. Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть варення з персиків приблизно 30 хвилин.

6. Перед закінченням варіння додайте 0,5 ч. ложки лимонної кислоти, ваніль і акуратно перемішайте.

7. Готове варення з персиків розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки, укутайте традиційно ковдрою і залиште до повного охолодження.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти Здоров'я
Джерело: Tochka.net
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