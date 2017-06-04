Підкорення вершин допомогає позбутися комплексів, – вчені

Лікувати депресію можна не лише за допомогою фахівців та прийому ліків. Психологи переконують, що походи в гори та скелелазіння є одними з найкращих "антидеприсантів".

Всього лише 2 місяці перебування в горах, піші прогулянки мальовничими місцевостями, а особливо – підняття на вершини, успішно долають навіть дуже важкі психологічні розлади. На думку психологів, подолання гірських вершин вимагає від людини віри в себе і підвищеної концентрації уваги, а це якраз і відволікає від негативного ставлення до себе.

Гірське повітря також сприяє до "провітрюванню" думок і очищенню дихання. Фахівці радять періодично потрібно вибиратися в гори, а ще краще – з ночівлею, щоб підтримувати свій емоційний фон в нормі. Такий "дикий" відпочинок має помітно зміцнити вашу віру в себе.

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