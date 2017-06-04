23:07
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підкорення вершин допомогає позбутися комплексів, – вчені

22:04, сьогодні 576 Читать новость на русском
Підкорення вершин допомогає позбутися комплексів
Підкорення вершин допомогає позбутися комплексів / www.pexels.com

Лікувати депресію можна не лише за допомогою фахівців та прийому ліків. Психологи переконують, що походи в гори та скелелазіння є одними з найкращих "антидеприсантів".

Всього лише 2 місяці перебування в горах, піші прогулянки мальовничими місцевостями, а особливо – підняття на вершини, успішно долають навіть дуже важкі психологічні розлади. На думку психологів, подолання гірських вершин вимагає від людини віри в себе і підвищеної концентрації уваги, а це якраз і відволікає від негативного ставлення до себе.

Гірське повітря також сприяє до "провітрюванню" думок і очищенню дихання. Фахівці радять періодично потрібно вибиратися в гори, а ще краще – з ночівлею, щоб підтримувати свій емоційний фон в нормі. Такий "дикий" відпочинок має помітно зміцнити вашу віру в себе.

Читайте також: Вчені назвали незвичні способи подолання стресу

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: Cosmopolitan
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Саудовская Аравия может стать разменной монетой в
сьогодні, 22:00 Саудовская Аравия может стать разменной монетой в "большой игре" Путина
Олексій Нікольський 1834
Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
2132
Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы
сьогодні, 19:08 Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы "искусственного кормления"
Юрий Касьянов 4354
За що Україні варто подякувати Путіну?
сьогодні, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 5295
На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
сьогодні, 13:23 На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
574
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук