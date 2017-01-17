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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підозріле задимлення в Києві - вражаючий вигляд з космосу

16:36, сьогодні 235 Читать новость на русском
Київ відзначений зеленим кружком
Київ відзначений зеленим кружком

Дивний смог, який сьогодні добряче налякав киян, видно навіть із космосу. Також видно, що цей дим містить в собі значну концентрацію різних хімічних сполук.

Про це свідчать дані глобальної карти погодних умов earth.nullschool.net.

Так, згідно з супутниковими даними хімічних сполук СOsc в повітрі - 500-800 ppbv (частин на мільярд за обсягом). Для порівняння, 15 січня цей показник дорівнював близько 260 ppbv, ввечері 16-го - вже 383 ppbv.

Як прогнозує ресурс, до вечора 17 січня, концентрація монооксиду вуглецю зросте до більш ніж 600 ppbv.

Нагадаємо, вранці 17 січня Київ оповив туман, а також люди скаржаться на запах гару, який помітили у столиці ще 16 січня ввечері.

В КМДА кажуть, причиною смогу та неприємного запаху у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.

Теги: Україна
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