Підозріле задимлення в Києві - вражаючий вигляд з космосу

Дивний смог, який сьогодні добряче налякав киян, видно навіть із космосу. Також видно, що цей дим містить в собі значну концентрацію різних хімічних сполук.

Про це свідчать дані глобальної карти погодних умов earth.nullschool.net.

Так, згідно з супутниковими даними хімічних сполук СOsc в повітрі - 500-800 ppbv (частин на мільярд за обсягом). Для порівняння, 15 січня цей показник дорівнював близько 260 ppbv, ввечері 16-го - вже 383 ppbv.

Як прогнозує ресурс, до вечора 17 січня, концентрація монооксиду вуглецю зросте до більш ніж 600 ppbv.

Нагадаємо, вранці 17 січня Київ оповив туман, а також люди скаржаться на запах гару, який помітили у столиці ще 16 січня ввечері.



В КМДА кажуть, причиною смогу та неприємного запаху у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.