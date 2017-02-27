Підсумковий випуск новин за 19:00: Інцидент у Ріо-де-Жанейро. Стрілянина у Львові

У підсумковому випуску новин 27 лютого за 19:00 – на карнавалі в Ріо-де-Жанейро платформа з танцівниками врізалась у натовп. Львів'янин обстріляв дві квартири та автомобіль.

Також у випуску: СБУ затримала Рубана, який їхав у "ДНР" за Савченко. У Чернігові злочинець під час затримання кинув у правоохоронців гранату. У 2016 році українські партії за державні гроші купували вила й одяг.

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