Підсумковий випуск новин за 19:00: Інцидент у Ріо-де-Жанейро. Стрілянина у Львові
Випуск новин 20:12, сьогодні 28 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 27 лютого за 19:00 – на карнавалі в Ріо-де-Жанейро платформа з танцівниками врізалась у натовп. Львів'янин обстріляв дві квартири та автомобіль.
Також у випуску:
СБУ затримала Рубана, який їхав у "ДНР" за Савченко.
У Чернігові злочинець під час затримання кинув у правоохоронців гранату.
У 2016 році українські партії за державні гроші купували вила й одяг.
Джерело: 24 канал
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