Підсумковий випуск новин за 19:00: Політична авантюра Трампа. Погода в Україні

У підсумковому випуску новин 2 червня станом на 19:00 – американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Синоптики повідомили, що в україні настане літня погода, незважаючи на те, що в сусідніх країнах випав сніг і град.

Також у випуску: Ситуація в зоні АТО. В Україні знімуть фільм про Анну Ярославну. Суд обрав запобіжний захід екс-директору компанії "Міранда".

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