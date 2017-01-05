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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Додатковий призов до армії. Теракт у Туреччині

Випуск новин 22:15, сьогодні 193 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 5 січня станом на 21:00 – офіцерів запасу цьогоріч призвуть до лав Збройних Сил: скільки вони служитимуть. Теракт у Туреччині: у місті Ізмір підірвали автомобіль.

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Теги: Збройні Сили України Випуск новин Негода в Україні Погода Львів
Джерело: 24 Канал
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