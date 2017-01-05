Підсумковий випуск новин за 21:00: Додатковий призов до армії. Теракт у Туреччині
Випуск новин 22:15, сьогодні 193 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 5 січня станом на 21:00 – офіцерів запасу цьогоріч призвуть до лав Збройних Сил: скільки вони служитимуть. Теракт у Туреччині: у місті Ізмір підірвали автомобіль.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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