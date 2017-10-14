Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин 22:01, 14 жовтня 489 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – сьогодні бойовики відкривали вогонь 12 разів. Марш до 75 річниці створення УПА відбувся сьогодні і в столиці.
Також у випуску:
Як День захисника України відзначили на Донеччині.
Чи справді українсько-угорський кордон не контролюється нашими прикордонниками.
На передовій сьогодні військові, волонтери та небайдужі місцеві згадують полеглих героїв і вітають воїнів АТО.
У Криму десятки кримських татар вийшли на одиночні пікети проти свавілля силовиків.
Джерело: 24 Канал
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