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Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА

Випуск новин 22:01, 14 жовтня 489 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – сьогодні бойовики відкривали вогонь 12 разів. Марш до 75 річниці створення УПА відбувся сьогодні і в столиці.

Також у випуску:

Як День захисника України відзначили на Донеччині.

Чи справді українсько-угорський кордон не контролюється нашими прикордонниками.

На передовій сьогодні військові, волонтери та небайдужі місцеві згадують полеглих героїв і вітають воїнів АТО.

У Криму десятки кримських татар вийшли на одиночні пікети проти свавілля силовиків.

Теги: Новини України Новини політики Випуск новин АТО День захисника України УПА Річниця УПА Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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