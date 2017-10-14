Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА

У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – сьогодні бойовики відкривали вогонь 12 разів. Марш до 75 річниці створення УПА відбувся сьогодні і в столиці.

Також у випуску: Як День захисника України відзначили на Донеччині. Чи справді українсько-угорський кордон не контролюється нашими прикордонниками. На передовій сьогодні військові, волонтери та небайдужі місцеві згадують полеглих героїв і вітають воїнів АТО. У Криму десятки кримських татар вийшли на одиночні пікети проти свавілля силовиків.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter