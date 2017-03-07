Підсумковий випуск новини за 21:00: "Цікаві" знахідки терористів у шахтах. Доля "гучних" арештів

У підсумковому випуску новин 7 березня станом на 21:00 – згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – триває другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. "Гучні" судові процеси: яка їх подальша доля.

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