Підсумковий випуск новини за 21:00: "Цікаві" знахідки терористів у шахтах. Доля "гучних" арештів
Випуск новин 22:47, сьогодні 49 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 7 березня станом на 21:00 – згадали про збитий малайзійський Boeing та "цікаві" знахідки у шахтах – триває другий день слухань у міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. "Гучні" судові процеси: яка їх подальша доля.
Також у випуску:
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Без зайвого комфорту, телефону та з одним сусідом по камері – в такі умови в СІЗО потрапив головний фіскал країни Роман Насіров.
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Джерело: 24 Канал
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