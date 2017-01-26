Підвищення залізничних тарифів призведе до зростання споживчих цін, – народний депутат

Це відчує на собі кожен українець, впевнений нардеп.

Підвищення залізничних тарифів безпосередньо впливає на собівартість майже всіх товарів і послуг, які споживають Українці, і вже через кілька місяців після цього підвищення в Україні відбудеться зростання споживчих цін, про це в ефірі програми "Події " на ТРК "Україна" сказав народний депутат Володимир Гусак, коментуючи плани державного монополіста "Укрзалізниця" підняти тарифи на вантажні залізничні перевезення.

"Це відчує на собі кожен українець. Так само, як зараз кожен українець відчуває на собі падіння експорту. У нас експорт в 2016 році впав на шість відсотків, в тому числі, і через те, що певна українська продукція стала неконкурентною через високі залізничні тарифи. І на жаль, дійсно зараз виглядає так, що поліпшення фінансового результату "Укрзалізниці" відбувається за рахунок підвищення тарифів, тобто за рахунок решти економіки України", – заявив Гусак.

Також депутат висловив сподівання, що скандал навколо "Укрзалізниці" (в даний момент "УЗ" виходить з під управління Міністерства інфраструктури, однак глава цього міністерства вимагає повернути "УЗ" в його підпорядкування – ред. ) не вплине на роботу монополіста.

"Виглядає так, що два міністерства не можуть розібратися, хто з них буде управляти "Укрзалізницею". І замість того, щоб розбиратися в рамках урядових процедур, вони намагаються розбиратися в публічній площині. Це не дуже правильно. І ми лише сподіваємося, що все це не вплине на те, щоб "Укрзалізниця" виконувала свої основні функції. А саме: безперебійне забезпечення перевезень в Україні вантажів і людей", – заявив депутат.

Володимир Гусак також підкреслив, що це вже не перше підвищення тарифів на залізничні перевезення за останній час. Однак ці підвищення не призвели до покращення роботи державного монополіста.

"Проблема в тому, що "Укрзалізниця" в останні роки потрапила в таке порочне коло. "Укрзалізниця" щорічно підвищує тарифи на вантажні перевезення, у 2015 році ми мали підвищення тарифів на 30 відсотків, у 2016 році це зростання склало 15 відсотків. І "Укрзалізниця" втрачає щороку обсяги перевезень. Наприклад, у 2016 році падіння вантажообігу становить 4 відсотки порівняно з дуже низькою базою 2015 року".