Плани на березень: куди піти?

Весна вже остаточно опанувала вулиці міста. Час прокидатися та виходити з дому! Наша редакція підготувала перелік найцікавіших подій, які не варто пропускати у цьому місяці.

Boulevard Depo

1 березня, Atlas.

300-600 грн.

Реп-музика продовжує впевнено брати міста. Молодий артист, який переховується за ніком Boulevard Depo, розпочав свою кар'єру в Уфі, але завдяки Інтернету вже встиг підкорити добру частину СНД. Його спільний кліп з ще одним представником сучасної реп-культури Pharaoh "Champagne Squirt" зібрав понад 1 300 000 переглядів в Youtube. Цієї весни в українських шанувальників вперше з'явиться шанс почути пісні у виконанні Boulevard Depo вживу.

Євген Хмара

2 березня, 19:00.

Міжнародний центр культури і мистецтв.

270 - 1380 грн.

"Колесо життя" – нове шоу композитора, піаніста віртуоза Євгена Хмари. Нова історія, яку готується розповісти своїм слухачам музикант – це філософська притча про добро і зло, любов і ненависть, світлу і темну сторону. За допомогою музики Євген Хмара пізнає світ, подорожує, здійснює відкриття, переживає кожну подію, трансформуючи пережиті почуття в нові твори.

Theo Bleckmann

5 березня, 20:00.

Арт-центр "CLOSER".

500 грн.

Співак і композитор, номінант премії "Греммі" Тео Блекманн презентує в Києві свій новий альбом "Elegy", виданий на лейблі ECM. Музику Тео, засновану на змішуванні різних стилів, називають інопланетною та трансцендентальною. Сьогодні Тео один з активних представників авангардного Нью-Йорка, співак, композитор, художник, перформансист.

Sophie Ellis-Bextor

Київ, 6 березня, 20:00.

Sentrum.

890 грн.

Чарівна Софі повертається до Києва разом з весною. До України співачка везе свій новий альбом "Famillia", а також трохи змінені звучання та імідж. Бекстор добре знає, чого від неї очікує публіка, тому разом с новими треками обов’язково виконає і свої головні хіти: "I Will not Change You", "Mixed Up World", "Get over You", "Heartbreak Make Me a Dancer".

Розкішне шоу, крута атмосфера, неймовірна енергетика – все це можна отримати на виступах Софі.

Sodom

25 березня, 20:00

Клуб "Бінго".

490 - 1590 грн.

Концерт, який порадує шанувальників потужного треш-металу. До Києва їдуть піонери death metal – німецький гурт Sodom, який не так давно презентував новий альбом під назвою Decision Day. Гостросоціальні тексти і жорстка музика – все, як мріяли шанувальники.

Crowbar

26 березня, 19:00.

Sentrum.

490 - 1200 грн.

Якщо є в музиці гурт, що звучить по-справжньому важко – це нью-орлеанці Crowbar. Їх музику можна порівняти з ревом заведеного бульдозера, поверх якого звучить виття пораненого звіра. Неважливо, що грають музиканти – баладу або швидку пісню, хардкор, треш, метал – у виконанні Crowbar це буде важко, уїдливо і до мурах.

"Табула Раса"

25 березня, 20:00.

Atlas.

180 - 550 грн.

Гурт, який ніколи не зважав на загальноприйняті правила шоу-бізнесу, не ставав учасником популярних телешоу і гучних скандалів. Після чергової творчої перерви "Табула Раса" і Олег Лапоногов знов готові експериментувати з текстами і звучанням. Автори перших українських хітів і ветерани шоу-бізнесу дадуть єдиний концерт в клубі Atlas.

Світові зірки аргентинського танго

27 березня, 19:00.

Київський національний академічний театр оперети

320 - 890 грн

Концерт, що відбудеться за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні. Участь в ньому візьме одна з найвідоміших пар танцюристів і викладачів світового класу – засновники Tango Rouge Company, постановники найвидовищного танго-шоу "Noches de Buenos Aires". Це будуть не змагання, це буде справжнє свято від творців мистецтва любові, пристрасті і елегантності. На глядачів чекає танець танго, насичений пристрастю і легкою романтичною ніжністю.

Сергій Міхалок і ЛЯПІС 98

31 березня, 20:00.

Freedom.

500 - 3000 грн.

Чому "ЛЯПІС-98"? Все дуже просто: в 98-му вийшов найвідоміший альбом "Ти кинула" – друга студійна платівка гурту "Ляпіс Трубецькой", а також їх перший альбом, випущений на CD. Усі 11 пісень стали хітами, а сама платівка без перебільшення легендарною. Тим, кого особливо надихнуть давно улюблені хіти, організатори обіцяють можливість після концерту ще раз заспівати їх в Freedom Karaoke Hall.

The Great Gatsby ballet

Київ, 31 березня, 19:00.

Національний палац мистецтв Україна.

250-2850 грн.

Балетна постановка за мотивами однойменного американського роману авторства Френсіса Фіцджеральда. Балет вже з аншлагом було презентовано у Берліні, Франкфурті, Відні, Женеві та інших європейських містах. Цю постановку вже побачили 16 000 глядачів, тепер прийшов час Києва.

