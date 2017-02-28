Плани на березень: куди піти?

Весна вже остаточно опанувала вулиці міста. Час прокидатися та виходити з дому! Наша редакція підготувала перелік найцікавіших подій, які не варто пропускати у цьому місяці.
Boulevard Depo
1 березня, Atlas.
300-600 грн.
Купити квитки можна тут.
Реп-музика продовжує впевнено брати міста. Молодий артист, який переховується за ніком Boulevard Depo, розпочав свою кар'єру в Уфі, але завдяки Інтернету вже встиг підкорити добру частину СНД. Його спільний кліп з ще одним представником сучасної реп-культури Pharaoh "Champagne Squirt" зібрав понад 1 300 000 переглядів в Youtube. Цієї весни в українських шанувальників вперше з'явиться шанс почути пісні у виконанні Boulevard Depo вживу.
Євген Хмара
2 березня, 19:00.
Міжнародний центр культури і мистецтв.
270 - 1380 грн.
Купити квитки тут.
"Колесо життя" – нове шоу композитора, піаніста віртуоза Євгена Хмари. Нова історія, яку готується розповісти своїм слухачам музикант – це філософська притча про добро і зло, любов і ненависть, світлу і темну сторону. За допомогою музики Євген Хмара пізнає світ, подорожує, здійснює відкриття, переживає кожну подію, трансформуючи пережиті почуття в нові твори.
Theo Bleckmann
5 березня, 20:00.
Арт-центр "CLOSER".
500 грн.
Квитки можна купити тут.
Співак і композитор, номінант премії "Греммі" Тео Блекманн презентує в Києві свій новий альбом "Elegy", виданий на лейблі ECM. Музику Тео, засновану на змішуванні різних стилів, називають інопланетною та трансцендентальною. Сьогодні Тео один з активних представників авангардного Нью-Йорка, співак, композитор, художник, перформансист.
Sophie Ellis-Bextor
Київ, 6 березня, 20:00.
Sentrum.
890 грн.
Купити квитки можна тут.
Чарівна Софі повертається до Києва разом з весною. До України співачка везе свій новий альбом "Famillia", а також трохи змінені звучання та імідж. Бекстор добре знає, чого від неї очікує публіка, тому разом с новими треками обов’язково виконає і свої головні хіти: "I Will not Change You", "Mixed Up World", "Get over You", "Heartbreak Make Me a Dancer".
Розкішне шоу, крута атмосфера, неймовірна енергетика – все це можна отримати на виступах Софі.
Sodom
25 березня, 20:00
Клуб "Бінго".
490 - 1590 грн.
Купити квиток можна тут.
Концерт, який порадує шанувальників потужного треш-металу. До Києва їдуть піонери death metal – німецький гурт Sodom, який не так давно презентував новий альбом під назвою Decision Day. Гостросоціальні тексти і жорстка музика – все, як мріяли шанувальники.
Crowbar
26 березня, 19:00.
Sentrum.
490 - 1200 грн.
Купити квитки можна тут.
Якщо є в музиці гурт, що звучить по-справжньому важко – це нью-орлеанці Crowbar. Їх музику можна порівняти з ревом заведеного бульдозера, поверх якого звучить виття пораненого звіра. Неважливо, що грають музиканти – баладу або швидку пісню, хардкор, треш, метал – у виконанні Crowbar це буде важко, уїдливо і до мурах.
"Табула Раса"
25 березня, 20:00.
Atlas.
180 - 550 грн.
Купити квитки можна тут.
Гурт, який ніколи не зважав на загальноприйняті правила шоу-бізнесу, не ставав учасником популярних телешоу і гучних скандалів. Після чергової творчої перерви "Табула Раса" і Олег Лапоногов знов готові експериментувати з текстами і звучанням. Автори перших українських хітів і ветерани шоу-бізнесу дадуть єдиний концерт в клубі Atlas.
Світові зірки аргентинського танго
27 березня, 19:00.
Київський національний академічний театр оперети
320 - 890 грн
Купити квитки можна тут
Концерт, що відбудеться за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні. Участь в ньому візьме одна з найвідоміших пар танцюристів і викладачів світового класу – засновники Tango Rouge Company, постановники найвидовищного танго-шоу "Noches de Buenos Aires". Це будуть не змагання, це буде справжнє свято від творців мистецтва любові, пристрасті і елегантності. На глядачів чекає танець танго, насичений пристрастю і легкою романтичною ніжністю.
Сергій Міхалок і ЛЯПІС 98
31 березня, 20:00.
Freedom.
500 - 3000 грн.
Купити квитки можна тут
Чому "ЛЯПІС-98"? Все дуже просто: в 98-му вийшов найвідоміший альбом "Ти кинула" – друга студійна платівка гурту "Ляпіс Трубецькой", а також їх перший альбом, випущений на CD. Усі 11 пісень стали хітами, а сама платівка без перебільшення легендарною. Тим, кого особливо надихнуть давно улюблені хіти, організатори обіцяють можливість після концерту ще раз заспівати їх в Freedom Karaoke Hall.
The Great Gatsby ballet
Київ, 31 березня, 19:00.
Національний палац мистецтв Україна.
250-2850 грн.
Купити квитки можна тут.
Балетна постановка за мотивами однойменного американського роману авторства Френсіса Фіцджеральда. Балет вже з аншлагом було презентовано у Берліні, Франкфурті, Відні, Женеві та інших європейських містах. Цю постановку вже побачили 16 000 глядачів, тепер прийшов час Києва.
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