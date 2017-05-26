Прогноз погоди на 27 травня: з України "тікає" холодний атмосферний фронт

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Погода у суботу, 27 травня, хоч і буде дощовою, та надворі все ж буде досить тепло. Очікуються короткочасні дощі з проясненням.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"У суботу в Україні буде вогко, пройдуть періодичні дощі. Проте, вони будуть слабшими та з проясненнями, хіба що у східній частині – до помірних", – йдеться у повідомленні.
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Синоптик зазначила, що у суботу протягом дня температура повітря коливатиметься від +17 до +23 градусів тепла.
У Києві, перед Днем міста очікуються локальні дощі з проясненнями. Також буде тепленько, стовпчик термометра покаже до +21 градуса тепла.
Прогноз погоди на суботу, 27 травня, у містах України:
Ужгород – +22+24
Львів – +19+21
Івано-Франківськ – +18+20
Тернопіль – +18+20
Чернівці – +18+20
Хмельницький – +18+20
Луцьк – +19+21
Рівне – +19+21
Житомир – +19+21
Вінниця – +18+20
Одеса – +19+21
Миколаїв – +20+22
Херсон – +20+22
Сімферополь – +20+22
Кропивницький – +19+21
Черкаси – +19+21
Чернігів – +19+21
Суми – +18+20
Полтава – +18+20
Дніпро – +20+22
Запоріжжя – +21+23
Донецьк – +19+21
Луганськ – +20+22
Харків – +19+21
Київ – +19+21