Прогноз погоди на 27 травня: з України "тікає" холодний атмосферний фронт

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У суботу в Україні буде вогко, пройдуть періодичні дощі. Проте, вони будуть слабшими та з проясненнями, хіба що у східній частині – до помірних", – йдеться у повідомленні.

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Синоптик зазначила, що у суботу протягом дня температура повітря коливатиметься від +17 до +23 градусів тепла.

У Києві, перед Днем міста очікуються локальні дощі з проясненнями. Також буде тепленько, стовпчик термометра покаже до +21 градуса тепла.

Прогноз погоди на суботу, 27 травня, у містах України:

Ужгород – +22+24

Львів – +19+21

Івано-Франківськ – +18+20

Тернопіль – +18+20

Чернівці – +18+20

Хмельницький – +18+20

Луцьк – +19+21

Рівне – +19+21

Житомир – +19+21

Вінниця – +18+20

Одеса – +19+21

Миколаїв – +20+22

Херсон – +20+22

Сімферополь – +20+22

Кропивницький – +19+21

Черкаси – +19+21

Чернігів – +19+21

Суми – +18+20

Полтава – +18+20

Дніпро – +20+22

Запоріжжя – +21+23

Донецьк – +19+21

Луганськ – +20+22

Харків – +19+21

Київ – +19+21