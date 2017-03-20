Поляки суворо покарали росіянина-шпигуна

У Варшаві юриста, який має і російське, і польське громадянства засудили до чотирьох років в'язниці.

Про це повідомляє ВВС.

Його визнали винним у шпигунстві на користь Росії. Прокуратура стверджувала, що підсудний працював на російську військову розвідку. При цьому не уточнюється, яку саме інформацію він передавав російській стороні.

Процес проходив у закритому режимі оскільки під час розгляду справи оголошували секретні документи. При цьому, на думку прокуратури і суду, сама справа мала вкрай високу важливість для державних інтересів.

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За інформацією польських ЗМІ, засудженого звуть Станіслав Ш. Його повне прізвище офіційно не називають, проте місцеві журналісти стверджують, що мова йде про Станіслава Шиповського.