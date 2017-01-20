Помер відомий голлівудський актор

На 62-му році життя помер голлівудський актор Мігель Феррер.

Про це повідомляє ABC. Видання зазначає, що актор помер у Лос-Анджелесі. Причиною його смерті називають рак. Славу Феррер здобув завдяки зйомках у низці популярних серіалів: "C.S.I. Місце злочину", "Твін Пікс", "Морська поліція: Лос-Анджелес", "Обмани мене", "Медіум" та інші. Феррер народився 7 лютого 1955 року в місті Санта-Моніка. Феррер був двоюрідним братом знаменитого американськогоактора Джорджа Клуні. Читайте також: Померла матір Керрі Фішер

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