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Помер відомий голлівудський актор

03:38, сьогодні 47
Мігель Феррер
Мігель Феррер / Getty Images

На 62-му році життя помер голлівудський актор Мігель Феррер.

Про це повідомляє ABC.

Видання зазначає, що актор помер у Лос-Анджелесі. Причиною його смерті називають рак.

Славу Феррер здобув завдяки зйомках у низці популярних серіалів: "C.S.I. Місце злочину", "Твін Пікс", "Морська поліція: Лос-Анджелес", "Обмани мене", "Медіум" та інші.

Феррер народився 7 лютого 1955 року в місті Санта-Моніка. Феррер був двоюрідним братом знаменитого американськогоактора Джорджа Клуні.

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Теги: Голлівуд LifeStyle
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