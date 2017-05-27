Помилки, які усі ми робимо в душі

Люди приймають душ щодня та не замислюються, що певні маніпуляції можуть зашкодити нашому тілу та здоров’ю.

Щоб зберегти красивою шкіру та волосся варто уникати цих помилок.

Мити голову шампунем щодня

Занадто часте миття порушує природнє виділення жиру шкірою голови. А цей процес бере участь в регуляції водного балансу організму. Людям із сухим та рідким волоссям мити голову слід не частіше 2-3 разів на тиждень.

Читайте також: Міфи про мікрохвильову піч, які варто забути

Занадто довгий душ

Ніжитись більше 10 хвилин під потоком гарячої води – просто марна трата часу. Вода змиває зі шкіри природний ліпідни бар’єр та вимиває необхідну вологу зі шкіри.

Митись милом чи ароматизованими гелями для душу

Мило сильно сушить шкіру та знімає захисне покриття. Ароматизовані гелі для душ містять в собі дуже багато шкідливих компонентів, які теж не надто добре позначаються на нашій шкірі. Краще обирати ніжні гелі із натуральних складників та наносити після душу зволожуючі креми.

Не давати мочалці висохнути

Ванна , через свою вологість, це просто дім для бактерій та плісняви. На вологій мочалці залишаються мертві клітини тіла, які у вологому середовищі чудово живлять бактерії. Мочалку одразу ж після використання краще класти на сушилку.

Занадто жорсткий рушник

Після душу наша шкіра дуже ніжна та розпарена, а надмірно жорсткий рушник може спричини подразнення. До того ж, не слід інтенсивно терти тіло після душу – достатньо просто акуратно промокнути.