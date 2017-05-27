18:12
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, 26 травня
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Випуск новин
17:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Помилки, які усі ми робимо в душі

17:13, сьогодні 2032 Читать новость на русском
Помилки в душі
Помилки в душі / Фото із соцмереж

Люди приймають душ щодня та не замислюються, що певні маніпуляції можуть зашкодити нашому тілу та здоров’ю.

Щоб зберегти красивою шкіру та волосся варто уникати цих помилок.

Мити голову шампунем щодня

Занадто часте миття порушує природнє виділення жиру шкірою голови. А цей процес бере участь в регуляції водного балансу організму. Людям із сухим та рідким волоссям мити голову слід не частіше 2-3 разів на тиждень.

Читайте також: Міфи про мікрохвильову піч, які варто забути

Занадто довгий душ

Ніжитись більше 10 хвилин під потоком гарячої води – просто марна трата часу. Вода змиває зі шкіри природний ліпідни бар’єр та вимиває необхідну вологу зі шкіри.

Митись милом чи ароматизованими гелями для душу

Мило сильно сушить шкіру та знімає захисне покриття. Ароматизовані гелі для душ містять в собі дуже багато шкідливих компонентів, які теж не надто добре позначаються на нашій шкірі. Краще обирати ніжні гелі із натуральних складників та наносити після душу зволожуючі креми.

Не давати мочалці висохнути

Ванна , через свою вологість, це просто дім для бактерій та плісняви. На вологій мочалці залишаються мертві клітини тіла, які у вологому середовищі чудово живлять бактерії. Мочалку одразу ж після використання краще класти на сушилку.

Занадто жорсткий рушник

Після душу наша шкіра дуже ніжна та розпарена, а надмірно жорсткий рушник може спричини подразнення. До того ж, не слід інтенсивно терти тіло після душу – достатньо просто акуратно промокнути.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
сьогодні, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 1422
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 3401
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 798
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 5296
Про провальне прокурорство Луценка
сьогодні, 09:00 Про провальне прокурорство Луценка
Дмитро Гнап 1277
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук