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Популярна країна для відпочинку серед українців значно піднімає ціну на візи

18:22, сьогодні 1465
Відпочинок у Єгипті
Відпочинок у Єгипті / vsitury

Вартість візи для в'їзду в Єгипет з 1 березня 2017 року зросте практично в 2,5 рази.

Вартість єгипетської візи буде коштувати вже 60 доларів. В той час, як раніше її можна було придбати всього за 25 доларів. Про це повідомляє ABS News з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.

Нові ціни на візи поширюються як на туристів, які купують візу на кордоні, так і тих, хто отримує візу заздалегідь через консульську службу.

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Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з 15 до 25 доларів три роки тому. Відомо, що відомство розглядало варіант підняття ціни на візу одразу до 100 доларів.

До слова, українці стали лідерами відпочинку на курорті Шарм-ель-Шейх в Єгипті. Минулого року з України на знаменитий курорт приїхали близько 270 тисяч осіб.

Теги: LifeStyle гроші Подорожі Єгипет українці
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