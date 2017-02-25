Популярна країна для відпочинку серед українців значно піднімає ціну на візи

Вартість візи для в'їзду в Єгипет з 1 березня 2017 року зросте практично в 2,5 рази.

Вартість єгипетської візи буде коштувати вже 60 доларів. В той час, як раніше її можна було придбати всього за 25 доларів. Про це повідомляє ABS News з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.

Нові ціни на візи поширюються як на туристів, які купують візу на кордоні, так і тих, хто отримує візу заздалегідь через консульську службу.

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Останній раз єгипетська влада збільшувала вартість віз з 15 до 25 доларів три роки тому. Відомо, що відомство розглядало варіант підняття ціни на візу одразу до 100 доларів.

До слова, українці стали лідерами відпочинку на курорті Шарм-ель-Шейх в Єгипті. Минулого року з України на знаменитий курорт приїхали близько 270 тисяч осіб.