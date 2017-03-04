Популярний інгредієнт можуть визнати допінгом для спортсменів

У список заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства можуть внести кофеїн.
Про це розповів керівник Федерального медико-біологічного агентства Володимир Уйба, повідомляють російські ЗМІ.
У лист очікування WADA, наприклад, входить кофеїн. І якщо він увійде в заборонений список, то ми просто будемо змушені рекомендувати не вживати каву та інші кофеїновмісні продукти і препарати. Поки він не внесений, але це теоретично може статися вже і в цьому році,
– сказав він.
WADA щороку оновлює список заборонених препаратів.
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