Популярний інгредієнт можуть визнати допінгом для спортсменів

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17:43, сьогодні 490 Читать новость на русском
Кава
Кава / Getty Images

У список заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства можуть внести кофеїн.

Про це розповів керівник Федерального медико-біологічного агентства Володимир Уйба, повідомляють російські ЗМІ.

У лист очікування WADA, наприклад, входить кофеїн. І якщо він увійде в заборонений список, то ми просто будемо змушені рекомендувати не вживати каву та інші кофеїновмісні продукти і препарати. Поки він не внесений, але це теоретично може статися вже і в цьому році,
– сказав він.

WADA щороку оновлює список заборонених препаратів.

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