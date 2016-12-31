  • укр
  • рус
22:17
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, сьогодні
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ
Випуск новин
22:08, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поради експерта: чому люди не виконують новорічні обіцянки і як з цим боротися

21:53, сьогодні 84 Читать новость на русском
Новий рік
Новий рік / Getty Images

Лише 8% людей виконують свої новорічні обіцянки, проте такий показник можна покращити.

Про це свідчать результати дослідження науковців університету Скрентону, повідомляє ВВС.

Психологи переконані, що такі обіцянки з самого початку приречені на невдачу і "відкладання в довгий ящик".

На думку психотерапевта Рейчел Вайнстайн, справа у тому, що люди ставлять надто нереальні цілі і сподіваються стати абсолютно іншою людиною. Вона пояснила, що зміни в реальному житті відбуваються повільно та плавно.

Якщо ви дійсно хочете стримати свою обіцянку, то нехай вона буде досить простою. Також, щоб ви почали виконувати її з першого дня, хоч це і здасться вам чимось елементарним,
– зазначила психотерапевт.

За словами Вайнстайн, буде ще краще, якщо ви поставите перед собою мету, яку можна поступово ускладнювати.

Наприклад, якщо ви вже ходите в спортзал два рази в тиждень, додайте ще один раз. Успіху стане легше досягти, ваша самооцінка підвищиться, і ви зможете поставити перед собою більш складні цілі.

Якщо новорічне обіцянку здається вам занадто легким, немає нічого поганого в тому, щоб пообіцяти собі ускладнити його в лютому,
– радить Вайнстайн.

Читайте також: Стало відомо, які подарунки на Новий рік українці бажають найбільше

Теги: Новорічні свята LifeStyle Здорове життя
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
сьогодні, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
253
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
сьогодні, 20:57 Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
341
сьогодні, 15:30 "Символ Нового року": скільки коштує приготувати салат олів'є (Інфографіка)
5 1601
сьогодні, 13:04 "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля
Наталя Сколоздра 1907
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук