Поради експерта: чому люди не виконують новорічні обіцянки і як з цим боротися

Лише 8% людей виконують свої новорічні обіцянки, проте такий показник можна покращити.

Про це свідчать результати дослідження науковців університету Скрентону, повідомляє ВВС.

Психологи переконані, що такі обіцянки з самого початку приречені на невдачу і "відкладання в довгий ящик".

На думку психотерапевта Рейчел Вайнстайн, справа у тому, що люди ставлять надто нереальні цілі і сподіваються стати абсолютно іншою людиною. Вона пояснила, що зміни в реальному житті відбуваються повільно та плавно.

Якщо ви дійсно хочете стримати свою обіцянку, то нехай вона буде досить простою. Також, щоб ви почали виконувати її з першого дня, хоч це і здасться вам чимось елементарним,

– зазначила психотерапевт.

За словами Вайнстайн, буде ще краще, якщо ви поставите перед собою мету, яку можна поступово ускладнювати.

Наприклад, якщо ви вже ходите в спортзал два рази в тиждень, додайте ще один раз. Успіху стане легше досягти, ваша самооцінка підвищиться, і ви зможете поставити перед собою більш складні цілі.

Якщо новорічне обіцянку здається вам занадто легким, немає нічого поганого в тому, щоб пообіцяти собі ускладнити його в лютому,

– радить Вайнстайн.

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