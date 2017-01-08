Порошенко склав перелік книг, які його найбільше вразили у 2016 році

Президент України Петро Порошенко вирішив підбити свої літературні підсумки 2016 року. І склав перелік книг, які його вразили.

Слід зазначити, що в списку присутні книги, які виходили в різний період та різні за стилістикою. А до кожної з книг Петро Порошенко зробив невелику примітку у блозі Meduim.

"Спогади", Павло Скоропадський

Великороси кажуть: "Ніякої України не буде", а я кажу: "Щоб не сталось, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів".

"25 перемог України", Олександр Палій

В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати.

"Тамплієри", Сергій Жадан

Коли стоїш під небесами зими, І небеса розвертаються й відпливають геть, Розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.

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"Secondhand time", Svetlana Alexievich

Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу.

Антологія української поезії ХХ століття від "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Цікава та унікальна збірка української поезії, десятки відомих та малознаних імен — Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Освальд Буркхард (Юрій Клен), Михайль Семенко, Олена Теліга, Олег Ольжич.

"Казимир Малевич. Київський період 1928–1930", Тетяна Філевська

Це книга про київський період життя "найвідомішого киянина світу" – ґрунтовна збірка спадщини Малевича у Києві.

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