Поруч з офісом російської радіостанції прогримів вибух: з'явились перші фото

На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave, стався вибух.

Про це повідомив бізнесмен Сергій Лаврухін у своєму Facebook.

"У будівлі BodyLine вибух! Друзі з Лімассола – ви цілі? Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили. Там новий офіс і студії Russian Wave", – йдеться у дописі.

У російських виданнях додають, що в момент вибуху, який прогримів близько 07:40, в офісі редакції радіостанції нікого не було.

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