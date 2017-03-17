11:16
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Канада проти Росії. Бомбардування в Сирії
Випуск новин
10:53, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Поруч з офісом російської радіостанції прогримів вибух: з'явились перші фото

10:09, сьогодні 852 Читать новость на русском
Вибух в офісі російської радіостанції на Кіпрі
Вибух в офісі російської радіостанції на Кіпрі / Фото з Facebook

На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave, стався вибух.

Про це повідомив бізнесмен Сергій Лаврухін у своєму Facebook.

"У будівлі BodyLine вибух! Друзі з Лімассола – ви цілі? Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили. Там новий офіс і студії Russian Wave", – йдеться у дописі.

У російських виданнях додають, що в момент вибуху, який прогримів близько 07:40, в офісі редакції радіостанції нікого не було.

Читайте також: В офісі російської радіостанції на Кіпрі пролунав вибух

Теги: Новини Росії Кіпр Вибух ЗМІ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Обстріл Авдіївки: з'явилось відео прямого влучання снаряду в багатоповерхівку
11 березня , 21:03
У ДФС назвали марку горілки, яка спричинила смерті людей на Харківщині
 24 вересня 2016 , 20:25
Немає патріотів, а політики – п****, – відомий режисер про ситуацію в Україні
 26 січня , 03:35 5
Християни відзначають одне з найбільших релігійних свят
 15 лютого , 08:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук