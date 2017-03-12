Потап відповів на провокативні питання щодо його весілля з Настею Каменських

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка на деякий час підмінила Катю Осадчу та стала ведучою "Світського життя" поцікавилася у Потапа, чи відбудеться весілля з Настею Каменських.

Як повідомляє 1+1, артист лише відбувся жартами від таких провокаційних питань і так нічого й не відповів про можливі стосунки чи весілля зі співачкою.

Спочатку Ольга наполягала, щоб Потап відкрив свої почуття до Насті та розказав про їхні стосунки і весілля всій країні. Проте Потап віджартувався, що його наречена не Настя, а Монро і він всіх бажаючих запросить до них на весілля.

Оля Полякова все ж настояла на своєму та попросила, щоб він признався, коли ж їхнє весілля, адже вона хоче бути кращою за її колегу Катю Осадчу та теж відкрити цінну інформацію перед шанувальниками. Та все ж співак змовчав, відповівши Олі, що якщо вона не має стосунків з Юрієм Горбуновим, то вона і не може бути Катею Осадчею. І відповідно, він нічого їй не розповість.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року деякі ЗМІ подейкували про таємне весілля співочого дуету. Як повідомляли інсайдери, весілля Потапа і Насті мало відбутись в серпні 2016-го, проте плани кардинально змінились через травму співачки після парашутного стрибка.

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