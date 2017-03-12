17:26
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 15:00: Обстріл Авдіївки. Політичний скандал між Нідерландами та Туреччиною
Випуск новин
17:04, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Потап відповів на провокативні питання щодо його весілля з Настею Каменських

16:10, сьогодні 1828 Читать новость на русском
Потап і Настя
Потап і Настя / Фото з відкритих джерел

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка на деякий час підмінила Катю Осадчу та стала ведучою "Світського життя" поцікавилася у Потапа, чи відбудеться весілля з Настею Каменських.

Як повідомляє 1+1, артист лише відбувся жартами від таких провокаційних питань і так нічого й не відповів про можливі стосунки чи весілля зі співачкою.

Спочатку Ольга наполягала, щоб Потап відкрив свої почуття до Насті та розказав про їхні стосунки і весілля всій країні. Проте Потап віджартувався, що його наречена не Настя, а Монро і він всіх бажаючих запросить до них на весілля.

Оля Полякова все ж настояла на своєму та попросила, щоб він признався, коли ж їхнє весілля, адже вона хоче бути кращою за її колегу Катю Осадчу та теж відкрити цінну інформацію перед шанувальниками. Та все ж співак змовчав, відповівши Олі, що якщо вона не має стосунків з Юрієм Горбуновим, то вона і не може бути Катею Осадчею. І відповідно, він нічого їй не розповість.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року деякі ЗМІ подейкували про таємне весілля співочого дуету. Як повідомляли інсайдери, весілля Потапа і Насті мало відбутись в серпні 2016-го, проте плани кардинально змінились через травму співачки після парашутного стрибка.

Читайте також: Вагітна співачка потрапила в серйозне ДТП

Теги: LifeStyle Музика Потап і Настя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Первая гибридная русско-турецкая война не за горами
сьогодні, 17:03 Первая гибридная русско-турецкая война не за горами
Злой Одессит 1252
сьогодні, 15:10 "Дефіцитність" українського бюджету: чого насправді очікувати?
Тимур Чмерук 883
Эйфория в Кремле сменилась похмельем
сьогодні, 12:03 Эйфория в Кремле сменилась похмельем
Блог Медіа 5880
Пункт пропуска между Украиной и
сьогодні, 08:17 Пункт пропуска между Украиной и "ЛНР": здесь страх, ненависть и спрятанная еда
Ольга Черненко 12767
Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
11 березня, 22:13 Трамп и Россия: столкновение теорий заговора
Блог Медіа 2215
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук