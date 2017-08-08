Потужний землетрус вбив сотні людей у Китаї: тисячі травмованих

У вівторок, 8 серпня, на південному заході Китаю у провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,5 бала. Внаслідок цього загинули сотні людей, а тисячі отримали травми.

Про це у Twitter повідомляє агентство AFP із посиланням на джерела в уряді.

#BREAKING China's Sichuan hit by 6.5 magnitude earthquake, the US Geological Survey says — AFP news agency (@AFP) 8 августа 2017 г.

Водночас агентство Xinhua з посиланням на національний центр землетрусів повідомило, що магнітуда землетрусу становила 7,0 балів.

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Тим часом у сейсмологічному центрі провінції Сичуань повідомили, що епіцентр землетрусу припав на округ Нгава, який населений переважно етнічними тибетцями, а також – на місцевість неподалік від популярного серед туристів заповідника Цзючжайгоу.

Після найпотужнішого першого поштовху трапилися понад 100 афтершоків, повідомляють у Facebook китайського інформагентства.

XHNews: 5 people killed, over 60 others injured, 30 in serious condition after 7.0-magnitude quake hit SW China's … pic.twitter.com/1bwTezQmCC — Rich TVX China (@RichTVXChina) 8 августа 2017 г.

Cinco muertos y 60 heridos tras terremoto en China https://t.co/fxM9IeCNX0 pic.twitter.com/Aa1IorTwUU — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) 8 августа 2017 г.