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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Потужний землетрус вбив сотні людей у Китаї: тисячі травмованих

20:49, сьогодні 590 Читать новость на русском
Землетрус у Китаї
Землетрус у Китаї / Twitter

У вівторок, 8 серпня, на південному заході Китаю у провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,5 бала. Внаслідок цього загинули сотні людей, а тисячі отримали травми.

Про це у Twitter повідомляє агентство AFP із посиланням на джерела в уряді.

Водночас агентство Xinhua з посиланням на національний центр землетрусів повідомило, що магнітуда землетрусу становила 7,0 балів.

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Тим часом у сейсмологічному центрі провінції Сичуань повідомили, що епіцентр землетрусу припав на округ Нгава, який населений переважно етнічними тибетцями, а також – на місцевість неподалік від популярного серед туристів заповідника Цзючжайгоу.

Після найпотужнішого першого поштовху трапилися понад 100 афтершоків, повідомляють у Facebook китайського інформагентства.

Теги: Землетрус Китай Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
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