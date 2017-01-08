Повалій згадала, що вміє колядувати

Співачка та екс-регіоналка Таїсія Повалій, яка вже тривалий час живе у виступає у Росії, згадала, що вміє співати ще й українською.

На її сторінці в Instagram з’явилось відео, де вона разом з родиною затягнула колядку за святковим різдвяним столом.

Судячи зі всього Повалій з чоловіком зараз у Києві, де досі живе її мама та син Денис.

Разом з мамою, чоловіком та невісткою артистка заспівала "Добрий вечір тобі".

З кутею вас! ❤ Відео, опубліковане користувачем Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Січ 6, 2017 о 8:12 PST

Повалій похвалилась ще одним сімейним фото, на якому крім рідних красувався ще й кіт.

Как здорово вместе!!!?❤❤ @povaliy @lana_vihrova #таисияповалий #повалий Світлину опубліковано користувачем Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Січ 7, 2017 о 12:57 PST

До слова, раніше Повалій похвалилась, як часто її крутили на новорічні свята по російських каналах.