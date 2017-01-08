Повалій згадала, що вміє колядувати

Співачка та екс-регіоналка Таїсія Повалій, яка вже тривалий час живе у виступає у Росії, згадала, що вміє співати ще й українською.
На її сторінці в Instagram з’явилось відео, де вона разом з родиною затягнула колядку за святковим різдвяним столом.
Судячи зі всього Повалій з чоловіком зараз у Києві, де досі живе її мама та син Денис.
Разом з мамою, чоловіком та невісткою артистка заспівала "Добрий вечір тобі".
Повалій похвалилась ще одним сімейним фото, на якому крім рідних красувався ще й кіт.
До слова, раніше Повалій похвалилась, як часто її крутили на новорічні свята по російських каналах.
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