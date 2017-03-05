Прем'єра нового сезону "Гри престолів": оголошено дату

Новий сезон фентезійного серіалу "Гра престолів" за словами акторів вийде на екрани можливо в липні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що офіційна дата виходу нового сезону – 25 червня 2017 року. Але оскільки зйомки сьомого сезону розпочались пізніше запланованого через погані погодні умови, то сезон відповідно розпочнеться не весною, як зазвичай було раніше, а влітку.

Про це для The Independent розповів актор серіалу Ліам Каннінгем (сер Давос):

Я прикро вражу багатьох людей по всьому світу, які чомусь вирішили, що він вийде у квітні. Думаю, що сезон розпочнеться у липні. Цього сезону відбудеться дещо особливе. Але погана новина лише в тому, що цього сезону буде лише сім епізодів,

– розповів актор.

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