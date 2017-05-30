Принцеса Данії одягла дорогу українську вишиванку: фото

Кронпринцеса Данії Мері вийшла у світ у вишиванці українських дизайнерів Світлани Головченко і Роберта Міщенка.

Про це повідомляє блогер Михайло Голуб у Twitter.

На фото, яке розмістив блогер, принцеса, одягнена у вишиванку, стоїть на борту королівської яхти Dannebrog разом з принцом Фредеріком.

Додамо, що вишиванка, яку одягла принцеса, коштує понад тисячу американських доларів.

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Принцеса одягла вишиванку