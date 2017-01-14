Притула опублікував архівне фото з першого знайомства з Кузьмою

Шоумен Сергій Притула показав змінок 1998-го року, як познайомився з Кузьмою, Шурою та Ростиком.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Ну, раз пішла така забава, то ще трішки архіву. 1998-ий. Тернопіль, ПК "Березіль". Знайомство з Кузьмою, Шурою та Ростиком. Після "Мови риб", "Технофайту" і альбому "Казки" пропустити їх концерт було б гріхом. Не буду уточнювати, що саме я виробляв на концерті "Скрябіна", але це стало запорукою запрошення до хлопців у гримерку", – поділився спогадами український ведучий.

Сергій Притула додав, що на фото Андрію Кузьменку вже 30, а йому – 17 років.

І так, на мені той самий светр, що і на фото у попередньому пості. В 90-их жилось не так заможно, як хотілося б,

– додав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав раритетне фото, як "ганявся" за відомими зірками.