  • укр
  • рус
14:01
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 13:00: На Закарпатті зійшло чотири лавини. Які дорогі перекрили через негоду
Випуск новин
13:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Притула опублікував архівне фото з першого знайомства з Кузьмою

11:19, сьогодні 13857 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Фото з відкритих джерел

Шоумен Сергій Притула показав змінок 1998-го року, як познайомився з Кузьмою, Шурою та Ростиком.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Ну, раз пішла така забава, то ще трішки архіву. 1998-ий. Тернопіль, ПК "Березіль". Знайомство з Кузьмою, Шурою та Ростиком. Після "Мови риб", "Технофайту" і альбому "Казки" пропустити їх концерт було б гріхом. Не буду уточнювати, що саме я виробляв на концерті "Скрябіна", але це стало запорукою запрошення до хлопців у гримерку", – поділився спогадами український ведучий.

Сергій Притула додав, що на фото Андрію Кузьменку вже 30, а йому – 17 років.

І так, на мені той самий светр, що і на фото у попередньому пості. В 90-их жилось не так заможно, як хотілося б,
– додав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав раритетне фото, як "ганявся" за відомими зірками.

Теги: Україна LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін" Музика Тернопіль
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
сьогодні, 12:52 Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
Павло Шехтман 993
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 7 6632
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 3844
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1258
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
13 січня, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
1427
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук