Притула показав раритетне фото, як "ганявся" за відомими зірками

Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула поділився з фанатами фотографією, на якій він стоїть поруч з ведучими телевізійного хіт-параду під назвою "Територія А".

"Заповідь шоу-бізу №1: не відмов людині у фото та автографі, бо і сам 20 років тому подібним людей діставав", – пише Сергій на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Також він опублікував фото 1997 року, зроблене у Тернополі.

"Однокурсник Валік "відкопав" десь це феєричне фото. 1997-ий рік. Тернопіль. Коридор ПК "Березіль". Після концерту "Територія А". Ну, піду, скину фотку Рудницькій, а ви сильно не стібіть, мені тут тільки 16-ть", – додав він.

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Довідка: Програма "Територія А" увійшла в історію музики та телебачення як перший український телевізійний хіт-парад кліпів. Програма виходила з 1995-го по 2000 рік.