Продукти, які руйнують шлунок: чого варто уникати

Давно доведено, що саме правильне харчування робить якість нашого життя набагато вищою.

Найпершим від нашого поганого харчування страждає шлунок. Дієотологи в черговий раз розповіли, яку їжу варто викреслити зі свого раціону, аби бути здоровим.

В першу чергу, до небезпечних продуктів дієтологи відносять смажені страви, які мають хрустку засмажену скоринку. Пересмажена рослинна олія містить канцерогени, які негативно впливають на організм, в тому числі викликають рак. Тому до списку заборонених продуктів одразу ж відправляється фаст-фуд, адже це, зазвичай, смажені їжа.

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Не радять також вживати і занадто міцний чай чи каву, за умови, якщо ви випиваєте чашку напою натщесерце або у гігантських об’ємах. Не радять лікарі зловживати і газованими напоями, адже вони подразнюють стінки шлунку і можуть призвести навіть до виразки.

Газовані напої можуть призвести до виразки

Лікарі також радять обмежити вживання алкоголю, особливо пива, шампанського та іншого газованого спиртного. Довзоляється лише бокал червоного сухого вина та рідше горілка чи коньяк до 100 грамів.

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Для тих, у кого слабкий шлунок, також радять обмежити вживання м'яса, особливо червоного та жирного (баранина, свинина).

Шлунок також дуже чутливий до нервових потрясінь, тому стреси, депресія та інші психічні розлади відразу відображаються на здоров’ї органу. Лікарі рекомендують кожній людині берегти свій шлунок змолоду, харчуватись правильно і своєчасно, тобто не менше 4 разів на добу, і старатись не нервувати.