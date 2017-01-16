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Продукти, якими категорично не можна закушувати алкоголь: деякі вас здивують

01:07, сьогодні 949 Читать новость на русском
Продукти, якими не можна закушувати алкоголь
Продукти, якими не можна закушувати алкоголь / 24 Канал

Спиртні напої поєднується далеко не з усіма продуктами.

Цих продуктів варто уникати не тільки під час новорічних свят, а кожен раз, коли ви вживаєте алкоголь, пише HeadInsider.

Солодощі

Поєднання алкоголю і солодкого призведе до швидкого сп’яніння і сильного похмілля. А все тому, що наш організм спочатку буде перетравлювати солодощі, адже глюкоза для нього важливі. І поки це відбуватиметься, ваш організм буквально отруюється нерозщепленим алкоголем.

Шоколад

Шоколад – це здається найпопулярніша "закуска" до вина чи коньяку. Проте він у поєднанні з алкоголем – боляче вдаряє по підшлунковій залозі.

Алкоголь і без того навантажує підшлункову, викликаючи короткочасні спазми. А шоколад може заблокувати деякі протоки. Це може призвести до панкреатиту.

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Свіжі помідори

Помідори і алкоголь лише підсилюють негативні якості один одного. Зокрема, органічні кислоти з помідор негативно впливають на стінки слизової шлунка. А це може спровокувати здуття живота або нетравлення.

Смажене і жирне

Жирне і смажене загострює і продовжує дію спиртного. Окрім того, така їжа створює додаткове навантаження на шлунок і печінку, і звичайно жовчний міхур.

Мариновані огірки

На відміну від солоних побратимів, які підтримують водно-сольовий баланс в організмі, мариновані огірочки і помідорчики дають зайве навантаження на нирки і печінку, і без того обтяжені алкоголем.

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Виноград, дині, кавун

Фрукти чудово пасують до білого вина. Але вони не повинні бути дуже солодкими. Адже чим вони солодші – тим відчутніше буде сп’яніння.

Диня в поєднанні з міцним алкоголем дає в прямому сенсі вибуховий ефект в кишечнику – там починається процес бродіння.

Теги: LifeStyle алкоголь Здоров'я Здорове харчування
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