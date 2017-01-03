Прості вправи, які допоможуть впоратися із переїданням

Новорічні та різдвяні свята – справжнє випробування для шлунку. Адже в ці дні майже всі споживають куди більше жирної та важкої їжі, аніж зазвичай.

Проте, щоб позбутися від наслідків переїдання, зовсім не обов'язково ковтати таблетки. Засновниця Yoga Medicine Тіффані Крукшенк пропонує кілька простих способів, які допоможуть шлунку впоратися зі своєю роботою, пише Lifehacker.

Дихальні вправи перед їжею

Аби підготувати нервову систему до прийому їжі. потрібно перед цим виділити декілька хвилин на дихальні вправи. Дихайте глибоко і повільно: вдих на 4 рахунки, видих на 4 рахунки. Як тільки цей ритм дихання стане для вас комфортним, поступово уповільните видих до 8 рахунків.

Виконайте 3-5 дихальних циклів в такому ритмі. Потім перейдіть в свій звичайний режим дихання і посидьте ще буквально пару секунд.

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Їжте з розумом

Процес перетравлення починається ще до того, як їжа потрапляє в рот. Запах, вигляд та думки про їжу спонукають виробленню кислоти і травних ферментів.

Якщо їсти дуже швидко, то процес травлення буде порушений. А як результат – тяжкість в шлунку і переїдання.

Тому варто уважно подивитися на те, що ви будете їсти, добре понюхати і їсти маленькими шматочками, повільно пережовуючи. Таким чином ви отримаєте задоволення і з'їсте рівно стільки, скільки потрібно.

Стимулюйте травлення

Щоб простимулювати травлення і допомогти шлункові – потрібно прийняти правильну позу.

Поза 1

Ця поза покращує травлення. Найкраще виконувати її між прийомами їжі. В якості додаткового обладнання використовуйте невеликий плед або рушник, згорнутий у валик товщиною 8-13 см.

Підкладіть під голову подушку, розслабте тіло і починайте дихати животом. На вдиху м'яко натисніть на валик пресом, а на видиху постарайтеся розслабитися.

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Поза 2

Цю вправу теж бажано виконувати на порожній шлунок. Сядьте на підлогу так, щоб ваше праве стегно виявилося поруч з ковдрою, коліна з'єднайте. Обхопіть плед руками і ляжте.

Зробіть кілька глибоких вдихів-видихів, щоб остаточно розслабитися, і полежіть ще 3-5 хвилин.