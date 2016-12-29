Просто та доступно: 5 кроків, які знизять ризик серцевого нападу

Міністерство охорони здоров’я опублікувало підбірку з п’яти кроків, які допоможуть не наразитися на серцевий напад.

5 основних кроків, які можна зробити, щоб знизити ризик серцевого нападу опублікували на Facebook-сторінці МОЗ.

Курці повинні кинути курити.

Якщо у вас є зайва вага або ожиріння – треба схуднути.

Займайтеся регулярними фізичними вправами – дорослим потрібно щонайменше 150 хв кардіонавантажень помірної інтенсивності щотижня (крім випадків, коли лікар рекомендує інше).

Вживайте їжу з низьким вмістом жирів та великою кількістю клітковини, у тому числі цільне зерно та багато свіжих овочів та фруктів (щонайменше 5 порцій в день).

Знизьте вживання алкоголю до поміркованих доз.

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