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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Психологи радять нервовим жінкам пити шампанське

15:35, сьогодні 1609 Читать новость на русском
Шампанське заспокоює нерви
Шампанське заспокоює нерви / Фото з відкритих джерел

Психологи із Мадрида порадили нервовим жінкам регулярно випивати бокал шампанського.

За даними дослідників Інституту з досліджень продуктів харчування в Мадриді, вживання цього ігристого напою допомагає впоратись зі стресом та підвищує захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру.

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На думку спеціалістів, шампанське містить компоненти, які захищають нервові клітини від загибелі. Однак вчені застерігають, що максимальна доза напою: не більше 100 мілілітрів на день.

В той же час, нейробіологи з США з’ясували, що для активації мозкової діяльності, саме вино є найкращим продуктом.

Теги: LifeStyle Здорове життя Алкоголь
Джерело: 24 канал
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