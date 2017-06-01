Психологи радять нервовим жінкам пити шампанське

Психологи із Мадрида порадили нервовим жінкам регулярно випивати бокал шампанського.

За даними дослідників Інституту з досліджень продуктів харчування в Мадриді, вживання цього ігристого напою допомагає впоратись зі стресом та підвищує захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру.

Читайте також: Кава може знизити ризик виникнення небезпечної хвороби

На думку спеціалістів, шампанське містить компоненти, які захищають нервові клітини від загибелі. Однак вчені застерігають, що максимальна доза напою: не більше 100 мілілітрів на день.

В той же час, нейробіологи з США з’ясували, що для активації мозкової діяльності, саме вино є найкращим продуктом.