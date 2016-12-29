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Пушкін і кокошник – дітей бійців АТО відправили на казку про "російських богатирів"

13:23, сьогодні 1514 Читать новость на русском
Російська казка для дітей українських захисників
Російська казка для дітей українських захисників / Facebook

Дітей бійців АТО Міністерство культури запросило на виставу, в якій чітко простежуються ідеї "русского мира". Про це заявив заступник голови Київської "Просвіти", старший викладач НУ "Києво-Могилянська академія" Олексій Курінний.

"Шановане наше Мінкультури чомусь запросило дітей ветеранів АТО на "Казку про царя Салтана" Пушкіна", – обурився Курінний.

Також викладача обурило зображення Снігурочки в російському кокошнику серед українських різдвяних малюнків на Софійській площі.

"Шириться світлина шкільного підручника, де українським діточкам розповідається про "друзів з Росії" та пропонується.... розфарбувати путінський аквафреш – той самий, що майоріє нині в Криму і в окупованому Донбасі", – повідомив Курінний.

Таким чином, наголошує викладач, українським дітям досі активно прищеплюють ідеї й культуру "русского мира".

"Робити імперско-русскую культуру безальтернативною в Україні та загальнодержавним локомотивом культури нашої "політичної нації" є блюзнірством. Особливо в умовах війни, коли концепт "защиты языка Пушкина" з легкої подачі регіоналів спровокував убивства українців на Донбасі", наголосив Курінний.

Читайте також: Всюди вороги: хто з українців потрапив у ТОП-100 русофобів 2016 року

Теги: Війна на Донбасі Україна Збройні Сили України Київ Російська пропаганда Міністерство культури України
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