Пушкін і кокошник – дітей бійців АТО відправили на казку про "російських богатирів"

Дітей бійців АТО Міністерство культури запросило на виставу, в якій чітко простежуються ідеї "русского мира". Про це заявив заступник голови Київської "Просвіти", старший викладач НУ "Києво-Могилянська академія" Олексій Курінний.

"Шановане наше Мінкультури чомусь запросило дітей ветеранів АТО на "Казку про царя Салтана" Пушкіна", – обурився Курінний.

Також викладача обурило зображення Снігурочки в російському кокошнику серед українських різдвяних малюнків на Софійській площі.

"Шириться світлина шкільного підручника, де українським діточкам розповідається про "друзів з Росії" та пропонується.... розфарбувати путінський аквафреш – той самий, що майоріє нині в Криму і в окупованому Донбасі", – повідомив Курінний.

Таким чином, наголошує викладач, українським дітям досі активно прищеплюють ідеї й культуру "русского мира".

"Робити імперско-русскую культуру безальтернативною в Україні та загальнодержавним локомотивом культури нашої "політичної нації" є блюзнірством. Особливо в умовах війни, коли концепт "защиты языка Пушкина" з легкої подачі регіоналів спровокував убивства українців на Донбасі", наголосив Курінний.

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