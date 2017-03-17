П’яний екс-нардеп побив прикордонника, – прокуратура

Колишній народний депутат України від "Партії Регіонів" побив українського прикордонника в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Справу вже передали до суду.

Інцидент стався 1 лютого цього року. 60-річний колишній регіонал під час проходження митного контролю не захотів показувати закордонний паспорт та почав погрожувати прикордоннику. Варто зазначити, що чоловік був п’яним. Після словесних образ екс-нардеп перейшов до дій – і вдарив прикордонника в обличчя.

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Прізвище екс-депутата правоохоронці не називають, але найбільше із запропонованого опису підходить колишній нардеп Олександр Римарук, якому якраз 60 років і він був нардепом тільки в IV і V скликаннях та був членом політради Партії Регіонів.