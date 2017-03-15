П’яний суддя, який заснув за кермом, зміг уникнути покарання

Він сів за кермо настільки п’яним, що правоохронцям довелося його будити, аби скласти протокол. Але тепер він може уникнути відповідальності. Судді на Львівщині просто відмовляються братися за справу свого колеги Юрія Андрейківа

Це вже друге засідання. На перше він просто не з'явився і розгляд перенесли. Не прийшов суддя-порушник і цього разу. Натомість, був адвокат, який відразу подав клопотання про перенесення розгляду, аби викликати свідків та копів, котрі склали протокол на суддю.

Захисник пояснює відсутність Андрейківа у суді тим, що у протоколі не та адреса. Натомість поліцейські переконують, що з адресою нічого не наплутали.

І все б нічого, але з'ясовувати у суді обставини складення протоколу, часу вже немає. Засідання перенесли на 20 березня, а 15-го, закінчується тримісячний термін, відведений на розгляд таких справ.

А мова йшла про 10 тисяч 200 гривень штрафу і позбавлення водійських прав на рік у випадку, якщо суддю визнають винним. Тепер же, через самовідводи суддів і затягування часу навіть, якщо провину судді доведуть, йому світить тільки неприємний запис у суддівському досьє.

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